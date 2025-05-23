Депутата из Троицка посадили на 5 лет в колонию за взятки

Депутат Собрания депутатов Троицка обвинялся по статье о получении взяток в крупном размере. Коррупционные преступления, по данным следствия, произошли с 2020 по 2024 год, когда мужчина руководил МУП «Троицкий банно-прачечный комбинат». Тогда директор получил незаконное денежное вознаграждение в сумме не меньше 200 тысяч рублей. Взяткодателем стал индивидуальный предприниматель.