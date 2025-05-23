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Депутата из Троицка посадили на 5 лет в колонию за взятки

Решение по уголовному делу вынес суд. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Источник: Вечерний Челябинск

Депутат Собрания депутатов Троицка обвинялся по статье о получении взяток в крупном размере. Коррупционные преступления, по данным следствия, произошли с 2020 по 2024 год, когда мужчина руководил МУП «Троицкий банно-прачечный комбинат». Тогда директор получил незаконное денежное вознаграждение в сумме не меньше 200 тысяч рублей. Взяткодателем стал индивидуальный предприниматель.

На след коррупционера вышли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области вместе с коллегами из регионального управления ФСБ.

Суд признал депутата виновным. Его отправили на пять лет в колонию строгого режима и оштрафовали на 405 тысяч рублей. Также осужденному нельзя 4 года работать на должностях государственной и муниципальной службе.

В настоящее время суд также рассматривает материалы дела индивидуального предпринимателя, который дал взятку осужденному депутату.