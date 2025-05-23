60-летнего сибиряка осудили за поджог сожительницы

«Я не хотел ее убивать. Перед дочерью, перед самим собой у меня совесть чиста. Я этого не хотел. Бывало, что она уходила, но вскоре приходила. Она могла сказать: “Я тебя ненавижу”. А через какое-то время сказать: “Я тебя никому не отдам”. Мне очень больно, очень больно», — сказал мужчина.