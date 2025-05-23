60-летнего сибиряка осудили за поджог сожительницы

В Красноярском крае пожилой мужчина облил бензином свою сожительницу и поджег ее. Женщина получила сильные ожоги и скончалась в больнице. Медики не смогли ее спасти. На днях над мужчиной состоялся суд. Судья вынес суровый приговор — 12 лет строгого режима.
Хотел ли обвиняемый такого исхода — в материале krsk.aif.ru.
Облил бензином.
В зал суда на оглашение ввели 60-летнего седовласого мужчину. Он обвинялся в жестоком преступлении — убийстве своей сожительницы.
По данным следствия, в апреле 2024 года между 60-летним Григорием (имя изменено) и его сожительницей произошел конфликт. Пьяные супруги поссорились друг с другом, что привело к трагедии.
Обвиняемый решил сжечь сожительницу заживо. Для этого он взял пластиковую бутылку во дворе дома. Она была наполнена бензином. Затем вернулся домой, облил подругу воспламеняющейся жидкостью и чиркнул спичкой. Женщина загорелась.
Свидетелем трагедии стала соседка. Она потушила пламя и вызвала скорую. Пострадавшую госпитализировали, но ожоги были сильными. Спасти ее не удалось.
Не хотел убивать?
На суде в последнем слове обвиняемый утверждал, что не хотел убивать свою спутницу.
«Я не хотел ее убивать. Перед дочерью, перед самим собой у меня совесть чиста. Я этого не хотел. Бывало, что она уходила, но вскоре приходила. Она могла сказать: “Я тебя ненавижу”. А через какое-то время сказать: “Я тебя никому не отдам”. Мне очень больно, очень больно», — сказал мужчина.
Между супругами часто вспыхивали конфликты. Об этом суду рассказывала 23-летняя дочь подсудимого и погибшей.
«Родители часто выпивали и в состоянии алкогольного опьянения вступали в конфликты, дрались, но полицию никогда не вызывали. Но они привлекались к уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении друг друга», — рассказала девушка.
Обвиняемый пытался убедить суд, что сожительница случайно облилась горючей жидкостью сама.
«Подсудимый с обвинениями не согласился и пояснил, что женщина сама облилась. Он дал ей понюхать жидкость, а она ударила сожителя по руке и облилась. Затем он закурил, и женщина вспыхнула», — передает слова подсудимого прокуратура Красноярского края.
Но погибшая перед смертью успела рассказать следователю, как все на самом деле произошло. Скончалась женщина спустя несколько дней после происшествия.
Ранее угрожал убийством.
Представитель стороны обвинения, заместитель прокурора Красноярского края Дмитрий Седых на судебном заседании заявил, что обвиняемый ранее высказывал угрозы убийством в адрес погибшей, причинял ей телесные повреждения, вследствие чего привлекался к ответственности, в том числе уголовной. Он призвал суд критически отнестись к показаниям мужчины.
«Его показания на отсутствие умысла убийства, о незнании содержимого бутылки, которую он вылил на погибшую, о случайности возгорания потерпевшей не соответствуют показаниям свидетелей и погибшей, которая незадолго до смерти сообщила, что обвиняемый ее облил бензином и поджег», — подчеркивал представитель прокуратуры.
Гособвинитель просил суд назначить Григорию наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.
В итоге судья решил признать мужчину виновным, но срок несколько смягчил, определив 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.
Известно, что и жертва, и обвиняемый ранее привлекались по уголовным статьям.
«В 2008 году жертва ударила осужденного ножом, за что ее приговорили к условному лишению свободы за покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. А в 2012 году осужденный из ревности избил соперника и придушил сожительницу. За это на него завели уголовное дело по статье об угрозе убийством. Однако в итоге обе стороны примирились и дело прекратили. Официальных супружеских отношений между мужчиной и женщиной оформлено не было, они были сожителями», — рассказали krsk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
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