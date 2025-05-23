Российские системы ПВО с вечера уничтожили 112 украинских дронов над 13 регионами

Также украинские БПЛА были сбиты и перехвачены над территориями следующих областей: Курской — 11, Орловской — 8, Брянской и Рязанской по 6, Калужской — 5, Белгородской и Ивановской по 3, Владимирской — 2, Воронежской и Липецкой по 1.