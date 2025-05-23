Российские системы ПВО с вечера уничтожили 112 украинских дронов над 13 регионами

Российские системы ПВО за ночь на 23 мая уничтожили 112 украинских беспилотников над 13 регионами страны. Наибольшее число дронов сбито над Московской областью (24), Крымом (22) и Тульской областью (18). Об этом сообщает Министерство обороны России.
Также украинские БПЛА были сбиты и перехвачены над территориями следующих областей: Курской — 11, Орловской — 8, Брянской и Рязанской по 6, Калужской — 5, Белгородской и Ивановской по 3, Владимирской — 2, Воронежской и Липецкой по 1.
Минобороны РФ сообщает, что атака была масштабной, но все цели перехвачены и уничтожены.
Ранее эксперт предупредил о мощном ответе России на атаки украинских дронов.