В Ростове на Сельмаше спасатели потушили крупный пожар

Крупный пожар вспыхнул вечером 22 мая в ростовском микрорайоне Сельмаш. На улице Славинской, 9а полностью сгорела хозяйственная постройка площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По словам очевидцев, пламя заметили около 19:30. Местные жители сразу вызвали пожарных, которые оперативно прибыли на место.
— На тушение выехали четыре единицы спецтехники и 18 спасателей, — сообщили в ГУ МЧС по региону. — Огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать в течение часа".
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Специалисты не исключают как неосторожное обращение с огнем, так и проблемы с электропроводкой.