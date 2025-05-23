Град обрушился на крупный город Башкирии

Жители Стерлитамака и прилегающего района столкнулись с градом величиной с горошину. Как сообщают местные паблики в соцсетях, осадки были настолько интенсивными, что в отдельных районах на короткое время установился снежный покров.
Дачники и фермеры выражают обеспокоенность за состояние будущего урожая и грядок, которые могли пострадать от стихии. Напомним, что аналогичные погодные вления ранее наблюдались в Салаватском районе.
Метеорологи БАшгидрометцентра предупреждают о заморозках, столбики термометров могут опускаться до −2°C, причем похолодание ожидаются как в воздухе, так и на поверхности почвы.
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