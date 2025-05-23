Сотрудников «Забайкаллесхоза» задержали по делу о крупном лесном пожаре

В Забайкальском крае задержаны трое сотрудников местного лесного хозяйства, чьи действия привели к крупному лесному пожару. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как уточняется, среди задержанных — руководитель противопожарной бригады, пожарный и водитель. В марте 2025 года они преднамеренно подожгли сухостой у лесного массива, пытаясь предотвратить распространение природного пожара. Однако огонь вышел из-под контроля, охватив деревья. Участники инцидента не только скрыли произошедшее, но и не предприняли мер по локализации пламени.
В результате стихийное горение уничтожило 30 гектаров леса в Тунгокоченском округе Забайкалья. Ликвидировать последствия удалось лишь к концу апреля текущего года. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Уточняется, что в отношении фигурантов уголовного дела будут приняты соответствующие процессуальные решения.
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