Сотрудников «Забайкаллесхоза» задержали по делу о крупном лесном пожаре

Как уточняется, среди задержанных — руководитель противопожарной бригады, пожарный и водитель. В марте 2025 года они преднамеренно подожгли сухостой у лесного массива, пытаясь предотвратить распространение природного пожара. Однако огонь вышел из-под контроля, охватив деревья. Участники инцидента не только скрыли произошедшее, но и не предприняли мер по локализации пламени.