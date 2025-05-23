В ДТП с тремя машинами в Волгоградской области погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ДТП в Жирновском районе Волгоградской области, сообщило региональное ГУ МВД РФ.
Авария произошла 22 мая около 22 часов на 6 км региональной автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская». По предварительным данным водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами, ехавшими навстречу.
От полученных травм пять человек скончались, еще два человека пострадали.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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