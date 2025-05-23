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В ДТП с тремя машинами в Волгоградской области погибли пять человек

Водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими машинами.

Пять человек погибли в результате ДТП в Жирновском районе Волгоградской области, сообщило региональное ГУ МВД РФ.

Авария произошла 22 мая около 22 часов на 6 км региональной автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская». По предварительным данным водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами, ехавшими навстречу.

От полученных травм пять человек скончались, еще два человека пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В Подмосковье ранее произошло ДТП с участием спорткара Lamborghini.

22 мая в Екатеринбурге автобус сбил инвалида-колясочника.