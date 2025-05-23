Новосибирского министра отстранили от должности из-за госзакупок на нужды СВО

Новосибирского министра промышленности и торговли отстранили от должности.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров временно отстранен от должности по решению суда из-за государственных закупок на нужды СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мера принята в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.
«Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО обвиняется … [в ] превышении должностных полномочий», — написали в telegram-канале ведомства. Суд, приняв во внимание позицию прокуратуры, удовлетворил ходатайство следствия и отстранил Гончарова от занимаемой должности до 12 июля 2025 года.
Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров был задержан 13 мая в рамках расследования уголовного дела, связанного с выявленными нарушениями при проведении государственных закупок. Следствие полагает, что нарушения касаются контрактов на общую сумму 95 миллионов рублей. По данным следственных органов, противоправная деятельность группы лиц продолжалась с мая прошлого года по январь нынешнего года.