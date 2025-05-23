Новосибирского министра отстранили от должности из-за госзакупок на нужды СВО

Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров был задержан 13 мая в рамках расследования уголовного дела, связанного с выявленными нарушениями при проведении государственных закупок. Следствие полагает, что нарушения касаются контрактов на общую сумму 95 миллионов рублей. По данным следственных органов, противоправная деятельность группы лиц продолжалась с мая прошлого года по январь нынешнего года.