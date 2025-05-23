Минобороны: силы ПВО уничтожили с вечера 112 дронов ВСУ

Кроме того, 22 БпЛА украинских военных сбили над Крымом, 18 дронов противника ликвидировано над Тульской областью, 11 украинских беспилотников было уничтожено над Курской областью. По восемь — над Орловской и Брянской областями, шесть — над Рязанской областью, пять — над Калужской.