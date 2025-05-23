Минобороны: силы ПВО уничтожили с вечера 112 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны с 20.00 мск 22 мая уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами России, из них 24 — над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, 22 БпЛА украинских военных сбили над Крымом, 18 дронов противника ликвидировано над Тульской областью, 11 украинских беспилотников было уничтожено над Курской областью. По восемь — над Орловской и Брянской областями, шесть — над Рязанской областью, пять — над Калужской.
Также по три украинских беспилотника ликвидировано над Белгородской и Ивановской областями, два — над Владимирской и по одному — в Воронежской и Липецкой областях.
Сутками ранее российские силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по мск сбили 159 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Из них 22 дрона уничтожили над московским регионом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на российскую территорию являются доказательством того, что западные страны подстрекают киевский режим к продолжению террористических действий.