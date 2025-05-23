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Белорус получил уголовное дело за «рассаду» в бельевом шкафу

Житель Жлобина получил уголовное дело из-за найденной «рассады» в бельевом шкафу.

Источник: Комсомольская правда

Белорус получил уголовное дело за «рассаду» в бельевом шкафу. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве отметили, что многие белорусы при подготовке к дачному сезону проращивают семена для будущей рассады овощей и трав. Однако житель Жлобина в специально оборудованном для этого бельевом шкафу выращивал запрещенные растения. Сотрудниками милиции указанный факт был установлен, растение изъяли. Эксперты установили, так называемся «рассада» является наркосодержащими растениями, а также содержит в своем составе опасное психотропное вещество, которое может быть использовано для изготовления опасных наркотиков. Следователи завели уголовное дело.

Тем временем в Минске учащийся гимназии получил уголовное дело из-за 12 свертков.

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Ранее синоптики обещают белорусам сильные дожди в конце мая.