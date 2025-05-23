Белорус получил уголовное дело за «рассаду» в бельевом шкафу

В ведомстве отметили, что многие белорусы при подготовке к дачному сезону проращивают семена для будущей рассады овощей и трав. Однако житель Жлобина в специально оборудованном для этого бельевом шкафу выращивал запрещенные растения. Сотрудниками милиции указанный факт был установлен, растение изъяли. Эксперты установили, так называемся «рассада» является наркосодержащими растениями, а также содержит в своем составе опасное психотропное вещество, которое может быть использовано для изготовления опасных наркотиков. Следователи завели уголовное дело.