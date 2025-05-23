Billboard: при крушении борта в США погиб барабанщик The Devil Wears Prada

При крушении самолета Cessna 550 в Калифорнии погиб бывший барабанщик группы The Devil Wears Prada Дэниел Уильямс, пишет Billboard.
Уточняется, что число жертв авиакатастрофы достигло шести, среди них — трое представителей Sound Talent Group.
По данным издания, самолет пилотировал музыкальный агент Дэйв Шапиро, он тоже погиб. Перед вылетом Уильямс опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он сидит в кабине самолета вместе с Шапиро.
Напомним, борт Cessna 550 потерпел крушение в Калифорнии в четверг — 22 мая, он рухнул на жилой квартал. На месте разлилось авиационное топливо, вспыхнул пожар, сгорели порядка 15 домов, около 100 жителей пришлось эвакуировать. В авиакатастрофе погибли шесть человек.