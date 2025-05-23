15-летняя школьница Уфе попробовала наркотик и скончалась

По версии следствия, в мае 2024 года девушка получила от неустановленных лиц гашиш и забрала через тайник синтетический наркотик — метадон. Затем она сняла квартиру по ул. Коммунистической в Уфе для расфасовки партии запрещенных веществ и пригласила туда троих знакомых. Гостям она продала наркотики наркотики и склонила их к употреблению.