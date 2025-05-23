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15-летняя школьница Уфе попробовала наркотик и скончалась

По версии следствия, она склонила к употреблению запрещенных веществ несовершеннолетних.

Источник: МВД по РБ

В Уфе 19-летняя девушка пойдет под суд по делу о наркотиках и смерть подростка, которая употребила запрещенные вещества, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, в мае 2024 года девушка получила от неустановленных лиц гашиш и забрала через тайник синтетический наркотик — метадон. Затем она сняла квартиру по ул. Коммунистической в Уфе для расфасовки партии запрещенных веществ и пригласила туда троих знакомых. Гостям она продала наркотики наркотики и склонила их к употреблению.

В результате 15-летняя девушка скончалась от острого отравления.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30, чч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемая частично признала вину.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Уфы.