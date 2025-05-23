Полиция гонялась за перевозившим на электросамокате древнеримский артефакт туристом

Немецкий турист, перевозивший древнеримский артефакт на электросамокате, преследовался итальянской полицией в Риме. Итальянские полицейские заявили, что они преследовали немецкого туриста после того, как заметили, как он перевозил античный артефакт на арендованном транспортном средстве.
Полицейские задержали 24-летнего мужчину в среду вечером после того, как его заметили, когда он мчался по исторической Виа Венето возле посольства США с 30-килограммовым мраморным основанием древней колонны между ног немца, сообщает CNN.
Главный археолог Рима описал артефакт как представляющий «исторический интерес».
Полиция сообщила, что турист из Германии сказал им, что якобы приобрел его в качестве «сувенира», но неясно, заплатил ли он кому-нибудь за это.
Итальянская полиция сообщила, что мужчине не предъявлено обвинение, но он находится под следствием за «получение украденных культурных ценностей». Его имя не разглашается.
Эксперты-археологи все еще изучают древний артефакт, чтобы определить, откуда именно он был взят.
Плохое поведение туристов уже давно вызывает раздражение итальянских властей, напоминает CNN.
В последние годы туристов арестовывали за то, что они катались на электросамокатах и «Мазерати» по Испанской лестнице, вырезали инициалы на стенах римского колизея и катались на мопедах по древним руинам Помпеи.
В феврале турист из Новой Зеландии был оштрафован за то, что нырнул в знаменитый фонтан Треви.
Ранее в этом месяце американскому туристу пришлось перенести срочную операцию после того, как он напоролся на шпиль при попытке перелезть через забор, окружающий древнеримский колизей, отмечает CNN.