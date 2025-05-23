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Искала подработку: мошенник развел менеджера из Самары на 1 млн рублей

Злоумышленник связался с 37-летней пострадавшей через мессенджер и похитил приличную сумму. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник связался с 37-летней пострадавшей через мессенджер и похитил приличную сумму. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке.

Женщина искала подработку. Позже ей написал незнакомец и предложил вкладывать в бизнес-проекты. Также попросил сведения о банковской карте. Последнее требовалось якобы для перевода заработка.

Менеджер из Самары уточнила данные. После этого потеряла около 1 млн рублей. Поняла, что стала жертвой афериста. Обратилась за помощью к правоохранителям. До этого тольяттинец отдал незнакомцу 500 тыс. рублей, чтобы спасти дочь.

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