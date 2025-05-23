Искала подработку: мошенник развел менеджера из Самары на 1 млн рублей

Менеджер из Самары уточнила данные. После этого потеряла около 1 млн рублей. Поняла, что стала жертвой афериста. Обратилась за помощью к правоохранителям. До этого тольяттинец отдал незнакомцу 500 тыс. рублей, чтобы спасти дочь.