Полсотни «просвещенных европейцев» арестованы в операции против сети интернет-педофилов

Это не первое громкое дело, связанное с платформой во Франции, напоминает CNN. В августе 2024 года основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Бурже на основании ордера, связанного с политикой модерации Telegram. А 28 августа 2024 года французские власти предъявили Дурову обвинения по нескольким статьям, включая отмывание денег и распространение материалов о сексуальном насилии над детьми. Вскоре после этого Дуров заявил в своем заявлении, что он стремится улучшить модерацию своего приложения и что власти пытаются возложить на него «личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми».