Полсотни «просвещенных европейцев» арестованы в операции против сети интернет-педофилов

Более пятидесяти человек арестованы правоохранительными органами во Франции в ходе крупной операции по пресечению деятельности сети интернет-педофилов.
Пятьдесят пять человек со всей Франции были арестованы в период с понедельника по утро четверга в рамках крупномасштабной операции по ликвидации сети педофилов, действовавшей через службу обмена сообщениями Telegram, сообщает французское управление по защите несовершеннолетних.
Как отмечает CNN, подозреваемые в возрасте от 25 до 75 лет обвиняются в том, что они обменивались сообщениями в мессенджере Telegram с «чрезвычайно опасным» сексуальным преступником в отношении детей, который был заключен в тюрьму летом 2024 года и чьи собственные дети были спасены после жестокого обращения, сообщил CNN в четверг глава оперативного подразделения министерства Квентин Беван.
«Все эти 55 человек обменялись снимками CSAM (материалами о сексуальном насилии над детьми) с опасным педофилом, так что у нас были цифровые доказательства их причастности», — отмечает Беван.
Квентин Беван рассказал, что аресты являются «результатом десятимесячного расследования».
«Это было крупное расследование и операция по проникновению в эту группу Telegram», — подчеркивает Беван. «Мы должны были следить за сообщениями, анализировать их и выявлять лиц, скрывающихся за этими псевдонимами в Telegram, особенно тех, у кого были дети, были судимости или кто работал в деликатных профессиях, связанных с контактом с детьми».
Беван отметил, что арестованные — это мужчины всех возрастов и происхождения: отцы, государственные служащие, военнослужащие и парамедики. Во Франции хранение и распространение материалов о сексуальном насилии над детьми карается пятилетним тюремным заключением и штрафом в размере 100 000 евро (112 747 долларов США), отмечает CNN.
В заявлении для CNN представитель Telegram Реми Вон заявила, что компания приняла «обширные меры по борьбе с жестоким обращением с детьми». Он сказал, что к настоящему времени в результате его усилий в 2025 году было удалено более 367 000 групп и каналов, связанных с материалами о сексуальном насилии над детьми.
Это не первое громкое дело, связанное с платформой во Франции, напоминает CNN. В августе 2024 года основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Бурже на основании ордера, связанного с политикой модерации Telegram. А 28 августа 2024 года французские власти предъявили Дурову обвинения по нескольким статьям, включая отмывание денег и распространение материалов о сексуальном насилии над детьми. Вскоре после этого Дуров заявил в своем заявлении, что он стремится улучшить модерацию своего приложения и что власти пытаются возложить на него «личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми».