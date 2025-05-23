Прокуратура озвучила подробности страшного ДТП под Волгоградом с пятью жертвами

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб 21-летний водитель автомобиля «Лада 111830», 20-летняя девушка, следовавшая в этом же авто в качестве пассажира. Также на месте аварии погиб водитель «Лада 111930» и пассажиры — 28-летняя женщина и 18-летний парень. С места аварии госпитализированы 23-летний водитель ВАЗ 21124 и 23-летняя девушка, следовавшая в этом авто в качестве пассажира.