Прокуратура озвучила подробности страшного ДТП под Волгоградом с пятью жертвами

Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 22 мая 2025 года в 22 часа 13 минут на 6-м км автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка» 23-летний водитель автомобиля марки «Лада 111930» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двумя встречными автомобилями «Лада 111830» и ВАЗ 21124.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб 21-летний водитель автомобиля «Лада 111830», 20-летняя девушка, следовавшая в этом же авто в качестве пассажира. Также на месте аварии погиб водитель «Лада 111930» и пассажиры — 28-летняя женщина и 18-летний парень. С места аварии госпитализированы 23-летний водитель ВАЗ 21124 и 23-летняя девушка, следовавшая в этом авто в качестве пассажира.
Прокуратура взяла расследование возбужденного уголовного дела на контроль.