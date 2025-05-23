Руководителей крупнейшей свердловской дорожной компании будут судить, на подходе новое дело

«Бывали такие дни, когда машины весь день убирали снег, но эти работы не засчитывались из-за превышения скорости. В такой ситуации машины работали фактически за счет “УралДорТехнологии”, такие работы не подлежали оплаты. Поэтому руководители придумали выход, чтобы компенсировать свои расходы. Они поставили навигационные модули на легковые машины, которые ездили по дорогам со скоростью 45 км/ч, чтобы закрыть отчетность по фактически выполненной работе, не засчитанной из-за скоростного режима», — говорит инсайдер.