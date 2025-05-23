Руководителей крупнейшей свердловской дорожной компании будут судить, на подходе новое дело

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о мошенничестве двух руководителей крупнейшего в Свердловской области подрядчика по строительству автодорог — ООО «УралДорТехнологии». Об этом сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Как стало известно ЕАН, под суд попали руководитель ООО «УралДорТехнологии» Роман Жданов и его заместитель Светлана Тамбовцева.
«Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. В результате данных незаконных действий ГКУ Свердловской области “Управление автомобильных дорог” был причинен ущерб на сумму свыше 48,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга”, — сообщила Марина Канатова.
Правда, сегодня, 23 мая, дело передано из Чкаловского суда в Октябрьский — по месту совершения предполагаемого преступления.
По версии следствия, в 2020 году ООО получило контракт на уборку от снега автодорог на Режевском и Тюменском направлении. Следствие считает, что обвиняемые лишь имитировали работу.
"Они организовали установку необходимого навигационного оборудования на технику, которая фактически не была задействована в работах по снегоочистке и борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, но данные о том, что эта техника якобы осуществляла указанную работу фиксировались навигационным контролем и в дальнейшем были включены в отчетную документацию, предоставленную заказчику в рамках госконтракта.
Заказчик, будучи введенным в заблуждение обвиняемыми, в 2022 — 2023 годах перечислил на счет организации-подрядчика в общей сложности более 48 млн рублей", — уточнили ЕАН в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Человек, знакомый с ситуацией, объяснил суть обвинения. Для контроля за тем, как ведется уборка снега, на машины установлены навигационные приборы. При этом уборочный автомобиль должен двигаться со скоростью 45 км/ч. Если машина превысит скорость хотя бы на 1 км, навигатор перестает ее видеть. Получается ситуация: по факту машина работает, убирает снег, но, поскольку скорость была превышена, сигнал от машины пропал, создавалась видимость, что работы не проводились.
«Бывали такие дни, когда машины весь день убирали снег, но эти работы не засчитывались из-за превышения скорости. В такой ситуации машины работали фактически за счет “УралДорТехнологии”, такие работы не подлежали оплаты. Поэтому руководители придумали выход, чтобы компенсировать свои расходы. Они поставили навигационные модули на легковые машины, которые ездили по дорогам со скоростью 45 км/ч, чтобы закрыть отчетность по фактически выполненной работе, не засчитанной из-за скоростного режима», — говорит инсайдер.
По данным источника, в настоящее время в УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области готовится к возбуждению еще одно уголовное дело по ООО «УралДорТехнологии». По словам инсайдера, компании было авансом выделено 300 млн рублей на закупку стройматериалов для строительства и ремонта дорог в микрорайоне Солнечный. Следствие считает, что материалы не были закуплены, а деньги пропали. Обвинение готовятся предъявить одной из помощниц Романа Жданова.