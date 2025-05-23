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Умерла после вписки: в Уфе погибла 15-летняя девочка-подросток

В Уфе от отравления наркотиком погибла 15-летняя школьница.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на скамье подсудимых окажется 19-летняя уфимка. Ее обвиняют в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков.

Как сообщает республиканская прокуратура, девушка в мае прошлого года девушка с неустановленным лицом забрала закладку с гашишем и метадоном, а затем сняла квартиру на Коммунистической, чтобы расфасовать товар. Туда же она пригласила трех девочек-подростков, которым продала запрещенные вещества и уговорила принять их.

— В результате 15-летней девушке стало плохо, и она скончалась от острого отравления, — добавили в СУ СКР по Башкирии.

По факту трагедии было заведено уголовное дело. Обвиняемая свою вину признала частично.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — заключили в Следкоме.

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