Умерла после вписки: в Уфе погибла 15-летняя девочка-подросток

Как сообщает республиканская прокуратура, девушка в мае прошлого года девушка с неустановленным лицом забрала закладку с гашишем и метадоном, а затем сняла квартиру на Коммунистической, чтобы расфасовать товар. Туда же она пригласила трех девочек-подростков, которым продала запрещенные вещества и уговорила принять их.