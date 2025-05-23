Житель Самарской области стащил зеркала, подлокотник, элементы фар и лампы

Это случилось в Жигулевске. 19-летний парень обчистил «четырнадцатую», которая принадлежала 25-летнему автолюбителю. Правоохранители завели уголовное дело.
В региональном главке уточнили: водитель не смог найти в своей легковушке зеркала, подлокотник, лампы и элементы фар. При этом машину оставил ночью около дома.
Позже полицейские вышли на след 19-летнего подозреваемого и задержали его. Вину признал и добавил: до этого катался по городу и заметил припаркованное авто. Далее вытащил оттуда несколько деталей.
Сейчас проходит по уголовному делу по факту кражи со значительным ущербом. Изделия уже вернули пострадавшему. А недавно в том же Жигулевске женщина залезла в магазин и похитила товары на 17 тыс. рублей.
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