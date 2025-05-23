Разыскиваемого более 11 лет главу наркокартеля экстрадируют в Россию

По данным следствия, Эмомов был организатором особо опасных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Следствие утверждает, что он наладил транснациональную сеть курьеров, через которую в Россию было ввезено несколько сотен килограммов героина. Большинство участников преступной группы уже были осуждены российскими судами и дали показания против Эмомова как предполагаемого организатора схемы. Некоторые из них к настоящему времени уже отбыли назначенные сроки и вышли на свободу.