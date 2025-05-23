В Волгоградской области в результате ДТП погибли пять человек

В ночь на 23 мая 2025 года на автодороге «Жирновск — Вешенская» в Волгоградской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. По предварительным данным следствия, около 22:00 на 6-м километре трассы водитель автомобиля «Лада Калина» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя другими транспортными средствами.
В результате мощного удара пять человек скончались на месте от полученных травм. Еще двое участников аварии с различными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководством регионального управления ГИБДД.
«В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек, двое получили травмы», — сообщило ГУ МВД России по Волгоградской области.
Следственным отделом МВД России по Жирновскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на Чукотке при пожаре погибли пять человек.