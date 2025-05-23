В Волгоградской области в результате ДТП погибли пять человек

В ночь на 23 мая 2025 года на автодороге «Жирновск — Вешенская» в Волгоградской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. По предварительным данным следствия, около 22:00 на 6-м километре трассы водитель автомобиля «Лада Калина» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя другими транспортными средствами.