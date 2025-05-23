Жительница Тольятти пыталась спрятаться от приставов под ковром на балконе

Это случилось в Центральном районе города. С женщины пытались взыскать долг по алиментам. Подробностями поделились представители областного ГУ ФССП.
Правоохранители заглянули в общежитие, где была нарушительница. Позже постучали в дверь ее комнаты. Открыла. Попросила дать ей время переодеться. Ушла в общую ванную, а оттуда двинула в сторону пожарной лестницы.
После приставы пошли к запасному выходу и проверили балконы. На одном из них заметили ковер. Под ним лежала должница. В итоге ее повезли в отделение ФССП и за «прятки» со стражами порядка составили протокол. Материалы передали в суд.
Ведомство оштрафовало жительницу Тольятти и отправило на 60 часов на обязательные работы. А на днях рассказывали о самарце, который скрывал иномарку от сотрудников надзорной службы за кладбищем. Тоже задолжал детям.
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