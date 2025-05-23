В Магнитогорске молодой водитель мопеда влетел в грузовик

Сообщается, что 19-летний горожанин, не имеющий прав, управлял мопедом Kugoo Kirin C2 с электродвигателем.
Он двигался по тротуару и в районе дома 21 по улице Горького совершил столкновение с выезжающим с прилегающей территории автомобилем «ГАЗель» Next, которым управлял 29-летний мужчина.
В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения, госпитализирован. Решается вопрос о его привлечении к ответственности по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).