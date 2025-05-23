На молдавские власти могут подать в суд из-за скандала с учебником истории

Во время Второй мировой войны оккупированная Молдавия и часть украинских территорий между Днестром и Южным Бугом были переданы Гитлером под управление румынского диктатора Иона Антонеску (1940−1944). По данным исследователей, в этом регионе были уничтожены или депортированы до 300 тысяч евреев, представителей других национальностей, советских активистов и военнопленных. В 2005 году Румыния под международным давлением принесла официальные извинения за преступления. Молдавский парламент в 2016 году утвердил Декларацию о признании выводов комиссии Эли Визеля по изучению Холокоста.