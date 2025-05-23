На молдавские власти могут подать в суд из-за скандала с учебником истории

Еврейская община Молдовы намерена подать в суд, если власти страны откажутся изъять и переработать спорное учебное пособие по истории, в котором замалчивается участие румынских властей в преступлениях нацистской Германии, включая Холокост. Об этом сообщили в администрации организации.
«Еврейская община Республики Молдова уже проинформировала своих международных партнеров как в стране, так и за рубежом о текущей ситуации. Обращение в суд последует в случае отказа минобрнауки изъять, пересмотреть учебник согласно положениям национального законодательства и рекомендациям международных институтов, таких как [израильский] Яд Вашем и [румынский Национальный] институт [изучения Холокоста имени] Эли Визеля, которые высказались по данному вопросу», — заявили представители организации.
Новое издание учебника для 12-х классов вызвало критику со стороны общественности Молдовы и посольства РФ в Кишинёве. По их мнению, материал ограничивается размытыми формулировками, скрывающими жестокость событий и минимизирующими роль Румынии как союзника Третьего рейха. Отдельные задания в пособии, как утверждают критики, побуждают школьников искать позитивные аспекты фашистских движений. В ответ министр образования республики обвинил оппонентов в распространении лжи, передает ТАСС.
Во время Второй мировой войны оккупированная Молдавия и часть украинских территорий между Днестром и Южным Бугом были переданы Гитлером под управление румынского диктатора Иона Антонеску (1940−1944). По данным исследователей, в этом регионе были уничтожены или депортированы до 300 тысяч евреев, представителей других национальностей, советских активистов и военнопленных. В 2005 году Румыния под международным давлением принесла официальные извинения за преступления. Молдавский парламент в 2016 году утвердил Декларацию о признании выводов комиссии Эли Визеля по изучению Холокоста.
В Молдове при поддержке Бухареста действуют политические силы, продвигающие идею упразднения государственности и объединения с Румынией. Это отразилось в переименовании молдавского языка в румынский и включении в школьную программу истории Румынии. В последние годы в республике устанавливают памятники румынским военным, участвовавшим в нападении на СССР в 1941 году. Президент Майя Санду, комментируя фигуру Антонеску, назвала его «исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое», что вызвало резкую реакцию еврейской общины.
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