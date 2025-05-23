Российский турист погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах

В таиландском курортном городе Паттайя произошла трагическая гибель российского туриста. Как сообщает Bangkok Post, тело 27-летнего россиянина по имени Михаил было обнаружено в пятницу возле жилого комплекса в районе Джомтиен.
По данным издания, полиция провела осмотр квартиры, где проживал погибший. Признаков взлома, ограбления или следов борьбы обнаружено не было. Однако в помещении нашли предметы, свидетельствующие об употреблении каннабиса, который был частично декриминализирован в Таиланде в 2022 году.
Местные жители и сотрудники кондоминиума рассказали следствию, что в последнее время россиянин демонстрировал признаки психического расстройства. По их словам, мужчина страдал манией преследования, утверждая, что за ним гонятся призраки.
В настоящее время основной версией следствия считается острый психотический эпизод, вызванный употреблением психоактивных веществ, который привел к трагическим последствиям. Расследование обстоятельств смерти продолжается.
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