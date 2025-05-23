Российский турист погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах

По данным издания, полиция провела осмотр квартиры, где проживал погибший. Признаков взлома, ограбления или следов борьбы обнаружено не было. Однако в помещении нашли предметы, свидетельствующие об употреблении каннабиса, который был частично декриминализирован в Таиланде в 2022 году.