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В ЦИТО рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА Волобуева

Медики проводят диагностические мероприятия с целью определения оптимальной тактики лечения пострадавшего.

Источник: Аргументы и факты

Состояние главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ и доставленного в московский Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии, оценивается как среднетяжелое, сообщил глава медцентра Антон Назаренко в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы проводим все диагностические мероприятия, которые позволят принять решение об оптимальной тактике лечения. Состояние стабильное, средней степени тяжести», — рассказал он.

Напомним, о получении Волобуевым травм в результате атаки украинского дрона на его автомобиль стало известно в минувший четверг. В ночь на пятницу пострадавший был доставлен в Москву для лечения.

СК завел уголовное дело о теракте по факту атаки БПЛА на машину Волобуева.