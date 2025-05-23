Причиной остановки трамваев в Краснодаре стало ДТП с легковушкой

По данным КТТУ, трамвайные маршруты № 4, 5, 10 и 9 стояли в обе стороны в районе пересечения улиц Трамвайной и Мачуги.
Трамваи маршрутов № 4 и 5 от Восточного депо временно следовали через Хладокомбинат. А трамваи № 10 и 9 от Хладокомбината — через Восточное депо.
На данный момент проезд трамваев восстановлен в обычном режиме.
Ранее мы писали — в Краснодаре трамвайная дверь упала на автомобиль, зацепивший вагон. Водитель машины «притер» трамвай из-за несоблюдения бокового интервала. Дверь второго вагона сошла с направляющих и упала на авто виновника происшествия.