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Причиной остановки трамваев в Краснодаре стало ДТП с легковушкой

Авария случилась в районе ТЭЦ утром 23 мая. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Кубань 24».

По данным КТТУ, трамвайные маршруты № 4, 5, 10 и 9 стояли в обе стороны в районе пересечения улиц Трамвайной и Мачуги.

Трамваи маршрутов № 4 и 5 от Восточного депо временно следовали через Хладокомбинат. А трамваи № 10 и 9 от Хладокомбината — через Восточное депо.

На данный момент проезд трамваев восстановлен в обычном режиме.

Ранее мы писали — в Краснодаре трамвайная дверь упала на автомобиль, зацепивший вагон. Водитель машины «притер» трамвай из-за несоблюдения бокового интервала. Дверь второго вагона сошла с направляющих и упала на авто виновника происшествия.