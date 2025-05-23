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В Паттайе погиб 27-летний турист из России

Основной версией смерти россиянина считают психоз на почве употребления каннабиса.

В Паттайе погиб 27-летний россиянин, его тело обнаружили в районе Джомтиен у здания кондоминиума. Об этом в пятницу сообщает газета Bangkok Post.

Жителям дома и работникам офиса кондоминиума погибший был известен под именем Михаил.

В квартире, которую занимал турист из России, не нашли никаких следов проникновения со взломом, ограбления или борьбы. Полицейские нашли там предметы, связанные с употреблением каннабиса, который в 2022 году был частично декриминализированного в Таиланде.

Жильцы и работники кондоминиума рассказали, что россиянин в последнее время страдал манией преследования и утверждал, что за ним гонятся привидения. Следователи считают, что причиной смерти мужчины мог стать психоз на почве употребления каннабиса.

Ранее сообщалось, что турист из России, впавший в кому в Турции после прыжка с пирса, умер при транспортировке в Москву.