Путин наградил троих жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами жителей Башкирии. Согласно документу, две жительницы республики — Эльмира Шакирова и Елена Шакирова — удостоены медали ордена «Родительская слава» за значительный вклад в укрепление семейных ценностей и достойное воспитание детей.
Также в указе значится имя Ахата Газизова, председателя совета директоров АО «Туймазытехуглерод». За многолетнюю плодотворную работу и выдающиеся профессиональные достижения он будет награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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