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На месте аварии на Московском проспекте в Воронеже в котловане установили заглушку

Сотрудники РВК-Воронеж установили 23 шпунта Ларсена.

Источник: РВК-Воронеж

Как известно, авария на канализационном коллекторе случилась утром 20 мая. Из-за нее перекрыли часть дороги у Памятника Славы. Во время работ возникли сложности, — обрушился грунт. В связи с этим полностью закрыли транспортное кольцо у Памятника Славы.

За минувшую ночь специалисты установили 23 шпунта Ларсена для укрепления котлована. Тем временем, сотрудники водоканала понизили уровень сточных вод настолько, что они смогли установить «заглушку».

— Это предотвратит попадание стоков в котлован, — заверили в РВК-Воронеж.

Напомним, что к замене поврежденного участка трубопровода приступят только после укрепления стен котлована.