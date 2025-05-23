На месте аварии на Московском проспекте в Воронеже в котловане установили заглушку

Как известно, авария на канализационном коллекторе случилась утром 20 мая. Из-за нее перекрыли часть дороги у Памятника Славы. Во время работ возникли сложности, — обрушился грунт. В связи с этим полностью закрыли транспортное кольцо у Памятника Славы.
За минувшую ночь специалисты установили 23 шпунта Ларсена для укрепления котлована. Тем временем, сотрудники водоканала понизили уровень сточных вод настолько, что они смогли установить «заглушку».
— Это предотвратит попадание стоков в котлован, — заверили в РВК-Воронеж.
Напомним, что к замене поврежденного участка трубопровода приступят только после укрепления стен котлована.