На месте аварии на Московском проспекте в Воронеже в котловане установили заглушку

Как известно, авария на канализационном коллекторе случилась утром 20 мая. Из-за нее перекрыли часть дороги у Памятника Славы. Во время работ возникли сложности, — обрушился грунт. В связи с этим полностью закрыли транспортное кольцо у Памятника Славы.