В международном розыске обнаружились россияне-долгожители: старше 100 лет

Необычных персонажей обнаружили наблюдательные читатели в базе данных граждан, объявленных правоохранительными органами России в международный розыск. Среди тех, кого формально до сих пор должны усиленно разыскивать полицейские во всех уголках земного шара, есть 9 человек, явно неспособные убегать от стражей порядка, поскольку им уже перевалило за 100 лет!
Как стало известно «МК», самым возрастным преступником, о котором точно известно, что он жив и здравствует, является ветеран СС Ярослав Гунька. Два месяца назад ему исполнился один век. В феврале 1944 года Гунька и его дивизия совершили убийство не менее 500 человек в украинском селе Гута Пеняцкая. Уже много лет скрывшийся от правосудия Гунька находится в Канаде, добиться его экстрадиции пока не удалось, однако в октябре 2023 года нацист попал в число официально разыскиваемых преступников. А в прошлом году удалось добиться положительного решения о включении его в базу Интерпола.
Однако есть персонажи, которые могут посоперничать с Гунькой по возрасту. Например, Арамаису Базояну и Владимиру Садовскому, согласно базе данных, уже по 109−110 лет. 101-летний разыскиваемый кореец Джонг Те Суу, согласно базе данных российской полиции, имеет поддельный паспорт. Возможно, эти люди разыскиваются не потому, что у них проблемы с законом, а как без вести пропавшие.
Однако, например, 101-летний уроженец Украины по имени Савелий — классический беглец, много лет назад объявленный в розыск за умышленное причинение вреда здоровью. Живы они или нет — неизвестно. Еще один «ветеран» списка, которого точно уже нет на этом свете — американец Гордон Ланктон, бывший президент «Музея русских икон», проходивший подозреваемым по скандальному делу о контрабанде крупной партии икон из России в США. Он умер четыре года назад в 90-летнем возрасте, однако по-прежнему числится в реестре как беглый преступник.