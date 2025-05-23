В международном розыске обнаружились россияне-долгожители: старше 100 лет

Как стало известно «МК», самым возрастным преступником, о котором точно известно, что он жив и здравствует, является ветеран СС Ярослав Гунька. Два месяца назад ему исполнился один век. В феврале 1944 года Гунька и его дивизия совершили убийство не менее 500 человек в украинском селе Гута Пеняцкая. Уже много лет скрывшийся от правосудия Гунька находится в Канаде, добиться его экстрадиции пока не удалось, однако в октябре 2023 года нацист попал в число официально разыскиваемых преступников. А в прошлом году удалось добиться положительного решения о включении его в базу Интерпола.