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В Ельце из-за падения обломков БПЛА на дом были повреждены около 30 квартир

В правительстве Липецкой области уточнили количество поврежденных квартир в результате падения на жилой дом в Ельце обломков беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

В Ельце Липецкой области в результате падения обломков БПЛА были повреждены порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что квартиры завалены осколками. Местные жители не пострадали, но от пунктов временного размещения отказались.

Власти заверили, что всем будет оказана помощь в восстановлении жилищ.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что после падения обломков БПЛА произошел пожар в промзоне Ельца. В результате происшествия пострадали восемь человек.

Обломки дронов также упали на жилой дом. Ранее сообщалось, что пострадали 20 квартир.