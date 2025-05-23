В Ельце из-за падения обломков БПЛА на дом были повреждены около 30 квартир

В Ельце Липецкой области в результате падения обломков БПЛА были повреждены порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что квартиры завалены осколками. Местные жители не пострадали, но от пунктов временного размещения отказались.
Власти заверили, что всем будет оказана помощь в восстановлении жилищ.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что после падения обломков БПЛА произошел пожар в промзоне Ельца. В результате происшествия пострадали восемь человек.
Обломки дронов также упали на жилой дом. Ранее сообщалось, что пострадали 20 квартир.