Банковские карты для проверки требуют у россиян только мошенники

В России зафиксирована новая схема мошенничества: злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков или государственных структур, выманивают у граждан банковские карты под предлогом «проверки». Жертвы не только лишаются собственных средств, но и невольно становятся участниками криминальных операций по обналичиванию чужих денег.
Как сообщают в одном из российских банков, преступники используют методы социальной инженерии. Они звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, и под предлогом подозрительных транзакций, оформленного кредита или угрозы счёту вынуждают жертву раскрыть пин-код и передать карту лжекурьеру. Последний приезжает под видом проверки подлинности, установки защиты или отвязки карты от счёта.
Уточняется, что пин-код просят сказать в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке.
Получив доступ, злоумышленники снимают средства через банкоматы, а саму карту используют для транзита похищенных у других жертв денег. Таким образом, обманутый гражданин превращается в «дропа» — промежуточное звено в цепочке преступлений.
Важно помнить: передача карты и кодов подтверждения третьим лицам делает вас соучастником незаконных действий, даже если вы действовали неосознанно. При подозрении на компрометацию карты её необходимо немедленно заблокировать через контакт-центр банка или личный кабинет в мобильном приложении.
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