Банковские карты для проверки требуют у россиян только мошенники

Как сообщают в одном из российских банков, преступники используют методы социальной инженерии. Они звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, и под предлогом подозрительных транзакций, оформленного кредита или угрозы счёту вынуждают жертву раскрыть пин-код и передать карту лжекурьеру. Последний приезжает под видом проверки подлинности, установки защиты или отвязки карты от счёта.