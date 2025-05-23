В Успенском районе в результате ДТП погибли 2 человека

По информации правоохранительных органов, ДТП случилось на Федеральной автодороге «Кавказ».
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовиком «Мерседес», подчеркнули правоохранители.
В результате этого столкновения как водитель, так и пассажир легкового автомобиля получили травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. В пресс-службе сообщили, что оба человека скончались до прибытия медиков.
Ранее "МК на Кубани писал о том, что в станице Кавказской в четверг, 22 мая, произошла авария. В результате ДТП на перекрёстке улиц Горького и Розы Люксембург травмированы 2 человека.