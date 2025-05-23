Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Успенском районе в результате ДТП погибли 2 человека

В Успенском районе в четверг, 22 мая, произошла смертельная авария, в которой погибли два человека.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

По информации правоохранительных органов, ДТП случилось на Федеральной автодороге «Кавказ».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовиком «Мерседес», подчеркнули правоохранители.

В результате этого столкновения как водитель, так и пассажир легкового автомобиля получили травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. В пресс-службе сообщили, что оба человека скончались до прибытия медиков.

Ранее "МК на Кубани писал о том, что в станице Кавказской в четверг, 22 мая, произошла авария. В результате ДТП на перекрёстке улиц Горького и Розы Люксембург травмированы 2 человека.