Когда не работает система: в Ташкенте пассажиры автобуса избили водителя легкового авто, спровоцировавшего аварию

Видео происшествия быстро разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как легковой автомобиль подрезает автобус, резко тормозит прямо перед ним, а затем продолжает движение. Это происходит несколько раз, в результате водитель автобуса не успевает вовремя затормозить и происходит столкновение.
Всё это случилось 25 апреля на маршруте № 69 в Чиланзарском районе столицы. В момент аварии в салоне автобуса находилось около 50 человек, некоторые из них упали после столкновения. В результате несколько пассажиров выскочили на улицу и напали на водителя легковушки, устроив самосуд прямо на месте происшествия.
Примечательно, что водитель автобуса в конфликте участия не принимал. Всё произошло по инициативе возмущённых пассажиров, которые, вероятно, решили проучить водителя, который создал угрозу для их жизни.
На данный момент не сообщается, были ли приняты какие-либо официальные меры в отношении водителя, спровоцировавшего аварию, или в отношении пассажиров, устроивших избиение.