Когда не работает система: в Ташкенте пассажиры автобуса избили водителя легкового авто, спровоцировавшего аварию

Всё это случилось 25 апреля на маршруте № 69 в Чиланзарском районе столицы. В момент аварии в салоне автобуса находилось около 50 человек, некоторые из них упали после столкновения. В результате несколько пассажиров выскочили на улицу и напали на водителя легковушки, устроив самосуд прямо на месте происшествия.