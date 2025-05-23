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Когда не работает система: в Ташкенте пассажиры автобуса избили водителя легкового авто, спровоцировавшего аварию

Vaib.uz (Узбекистан. 23 мая). Когда государственная система не справляется с обеспечением безопасности на дорогах, в дело, как это ни прискорбно, вступают сами люди. Яркий пример — недавний инцидент в Ташкенте, где пассажиры автобуса устроили самосуд над водителем легкового автомобиля, создавшим опасную дорожную ситуацию. Об этом рассказали журналисты телеканала «Миллий».

Источник: Vaib.Uz

Видео происшествия быстро разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как легковой автомобиль подрезает автобус, резко тормозит прямо перед ним, а затем продолжает движение. Это происходит несколько раз, в результате водитель автобуса не успевает вовремя затормозить и происходит столкновение.

Всё это случилось 25 апреля на маршруте № 69 в Чиланзарском районе столицы. В момент аварии в салоне автобуса находилось около 50 человек, некоторые из них упали после столкновения. В результате несколько пассажиров выскочили на улицу и напали на водителя легковушки, устроив самосуд прямо на месте происшествия.

Примечательно, что водитель автобуса в конфликте участия не принимал. Всё произошло по инициативе возмущённых пассажиров, которые, вероятно, решили проучить водителя, который создал угрозу для их жизни.

На данный момент не сообщается, были ли приняты какие-либо официальные меры в отношении водителя, спровоцировавшего аварию, или в отношении пассажиров, устроивших избиение.