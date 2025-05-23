В Минске мотоциклист упал на проезжую часть, не справившись с управлением. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 22 мая примерно в 20.10 52-летний водитель мотоцикла Yamaha ехал по улице Чюрлениса. Неподалеку от дома № 3, расположенного по указанной улице, мотоциклист не учел состояние дорожного покрытия, не справился с управлением. В результате — мотоцикл вместе с водителем упал на проезжую часть. В ГАИ отметили, что мотоциклиста с телесными повреждениями доставили в больницу для обследования.
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