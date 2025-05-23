«Служил?» В Петербурге силовики нагрянули в клубы единоборств и поставили к стенке спортсменов

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 мая, точечные рейды прервали тренировки в Апраксином переулке и на проспекте Непокорённых. Полицейские проверили 50 человек. Почти 20 из них иностранцы, в числе которых два студента из Северной Африки. Остальные с Северного Кавказа.
Спортсменов проверяли на причастность к противоправному, иностранцев — на законность пребывания в России. Среди последних нашлись пять нелегалов, один из которых якобы сдал экзамен по русскому языку, но в беседе с полицейскими не смог подтвердить знания. Как выяснилось, сертификат был куплен.
«По данному факту проводится расследование. Нелегалы доставлены для разбирательства в отдел полиции для последующего помещения в специализированный центр и выдворения за пределы Российской Федерации», — рассказали в главке.
Без повесток не обошлось: их получили 11 граждан России. В полиции уточнили, что основная задача подобных рейдов — декриминализация этнических неформальных групп. Их будут проводить на постоянной основе.