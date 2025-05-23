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«Служил?» В Петербурге силовики нагрянули в клубы единоборств и поставили к стенке спортсменов

Оперативники Центра «Э» с участием сотрудников других подразделений полицейского главка и при содействии Росгвардии нанесли визит в два бойцовских клуба в Петербурге, ориентированных на приезжих. Компанию им составили представители военкомата.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 мая, точечные рейды прервали тренировки в Апраксином переулке и на проспекте Непокорённых. Полицейские проверили 50 человек. Почти 20 из них иностранцы, в числе которых два студента из Северной Африки. Остальные с Северного Кавказа.

Спортсменов проверяли на причастность к противоправному, иностранцев — на законность пребывания в России. Среди последних нашлись пять нелегалов, один из которых якобы сдал экзамен по русскому языку, но в беседе с полицейскими не смог подтвердить знания. Как выяснилось, сертификат был куплен.

«По данному факту проводится расследование. Нелегалы доставлены для разбирательства в отдел полиции для последующего помещения в специализированный центр и выдворения за пределы Российской Федерации», — рассказали в главке.

Без повесток не обошлось: их получили 11 граждан России. В полиции уточнили, что основная задача подобных рейдов — декриминализация этнических неформальных групп. Их будут проводить на постоянной основе.