«Служил?» В Петербурге силовики нагрянули в клубы единоборств и поставили к стенке спортсменов

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 мая, точечные рейды прервали тренировки в Апраксином переулке и на проспекте Непокорённых. Полицейские проверили 50 человек. Почти 20 из них иностранцы, в числе которых два студента из Северной Африки. Остальные с Северного Кавказа.