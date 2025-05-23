Жительница Красноярска, потерявшая два пальца на заводе, засудила своего работодателя

После вмешательства прокуратуры, работнице, потерявшей два пальца на производстве, была присуждена компенсация морального ущерба в размере 600 тысяч рублей.
45-летняя жительница Красноярска обратилась за помощью к начальнику управления Генпрокуратуры России по СФО, рассказав о несчастном случае, произошедшем летом 2024 года, когда она устроилась разнорабочей на фабрику ритуальных товаров. В сентябре того же года, в результате попадания руки в станок, она лишилась двух пальцев левой руки.
Прокурорская проверка установила, что женщина ежедневно выполняла опасную работу по обработке древесины на шипорезном станке. При этом руководство фабрики не обеспечило безопасные условия труда, не провело оценку профессиональных рисков, не предоставило работнице необходимые средства защиты и не провело обучение по охране труда. Кроме того, с работницей не был заключен трудовой договор, а произошедший несчастный случай не был оформлен должным образом.
Прокурор обратился в суд, требуя выплаты компенсации морального вреда и восстановления трудовых прав пострадавшей. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав работодателя выплатить компенсацию, признать отношения трудовыми, уплатить страховые взносы и оформить несчастный случай на производстве.
Помимо этого, по требованию прокурора, были оформлены трудовые отношения с еще 19 сотрудниками фабрики. Директор предприятия был оштрафован на 42 тысячи рублей за нарушение трудового законодательства. Прокуратура будет контролировать исполнение решения суда и устранение всех выявленных нарушений.