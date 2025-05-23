Жительница Красноярска, потерявшая два пальца на заводе, засудила своего работодателя

Прокурорская проверка установила, что женщина ежедневно выполняла опасную работу по обработке древесины на шипорезном станке. При этом руководство фабрики не обеспечило безопасные условия труда, не провело оценку профессиональных рисков, не предоставило работнице необходимые средства защиты и не провело обучение по охране труда. Кроме того, с работницей не был заключен трудовой договор, а произошедший несчастный случай не был оформлен должным образом.