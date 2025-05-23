Житель Тульской области получил штраф за публикацию видео с налетом дронов ВСУ

О факте составления протокола в отношении 20-летнего местного жителя стало известно в январе, поскольку на это процессуальное действие были приглашены представители региональных СМИ. В беседе с журналистами молодой человек сообщил, что не имел намерения причинять вред, выразил сожаление о произошедшем и, получив разъяснения о действующих правилах, обратился к согражданам с предостережением о недопустимости съемки работы средств ПВО и публикации подобных материалов.