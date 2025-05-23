Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Тульской области получил штраф за публикацию видео с налетом дронов ВСУ

Житель Тульской области был оштрафован судом на 25 тысяч рублей за публикацию в интернете видео с налетом беспилотников ВСУ и работой средств ПВО. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Суд назначил жителю Тульской области штраф.

Житель Тульской области был оштрафован судом на 25 тысяч рублей за публикацию в интернете видео с налетом беспилотников ВСУ и работой средств ПВО. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

«Суд в Тульской области оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя за публикацию в сети видео с налетом украинских беспилотников и работой средств противовоздушной обороны», — пишет РИА Новости. Документа есть в распоряжении агентства.

Молодой человек в январе 2025 года разместил в своем telegram-канале видео, снятое на мобильный телефон, которое содержало данные об использовании и последствиях применения средств ПВО и БПЛА в городе Алексин под Тулой. В материалах суда отмечается, в видеозаписи присутствовала информация, позволяющая определить тип, расположение и иные параметры используемых средств.

В результате установлено, что своими действиями мужчина нарушил правила режима повышенной готовности, действующего в регионе. Этот режим запрещает размещение в сети информации о расположении важных объектов, а также о применении или использовании БПЛА и других средств поражения.

О факте составления протокола в отношении 20-летнего местного жителя стало известно в январе, поскольку на это процессуальное действие были приглашены представители региональных СМИ. В беседе с журналистами молодой человек сообщил, что не имел намерения причинять вред, выразил сожаление о произошедшем и, получив разъяснения о действующих правилах, обратился к согражданам с предостережением о недопустимости съемки работы средств ПВО и публикации подобных материалов.