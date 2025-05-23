В ДНР будут заочно судить бельгийского наемника Жака Мартина

По информации ведомства, обвиняемый приехал на Украину весной 2022 года и после прохождения военной подготовки стал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Вскоре наемник был ранен при ударе ВС РФ по Яворовскому полигону и уехал на родину. Весной 2023 года он вернулся на Украину и продолжал участвовать в боевых действиях до конца зимы 2025 года, получив за это свыше 2 млн рублей.