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В ДНР будут заочно судить бельгийского наемника Жака Мартина

Иностранный боевик объявлен в международный розыск.

Источник: Аргументы и факты

В Верховный суд ДНР направлено дело гражданина Бельгии Жака Мартина, обвиняемого в наемничестве, сообщает Генпрокуратура РФ.

По информации ведомства, обвиняемый приехал на Украину весной 2022 года и после прохождения военной подготовки стал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Вскоре наемник был ранен при ударе ВС РФ по Яворовскому полигону и уехал на родину. Весной 2023 года он вернулся на Украину и продолжал участвовать в боевых действиях до конца зимы 2025 года, получив за это свыше 2 млн рублей.

«Мартин объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о вынесенном заочно в ДНР приговоре наемнику из Колумбии Руде Луисе Мигелю Ортизу.