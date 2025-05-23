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В Краснодарском крае предотвратили заказное убийство

В Ейске мужчина решил расправиться со своим тестем и готов был заплатить за убийство 1 млн рублей.

В Краснодарском крае предотвратили заказное убийство. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Ейске мужчина решил расправиться со своим тестем и готов был заплатить за убийство 1 млн рублей. Информацию об этом получили сотрудники уголовного розыска и взяли развитие ситуации под контроль.

После перечисления задатка в размере 100 тысяч рублей полицейские инсценировали убийство. Постановочные кадры предоставили заказчику, после чего при поддержке Росгвардии задержали его, когда он планировал передать оставшуюся часть вознаграждения.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.