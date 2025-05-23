Женщина госпитализирована из-за инцидента на ТЭЦ российского города

На территории ТЭЦ-9 в Ангарске произошел разрыв резервуара с угольной пылью, в результате чего пострадала 35-летняя женщина. По данным СУ СК РФ по Иркутской области, она получила ожоги и была госпитализирована.
В связи с инцидентом следственный отдел по городу Ангарск возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
На месте происшествия работают следователи-криминалисты, которые изымают документацию и проводят осмотр. В рамках расследования будут назначены экспертизы, а также опрошены свидетели.
Точные причины аварии пока устанавливаются.
Читайте материал «Россиянке пришли руку к животу с необычной целью».