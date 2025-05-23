Главу наркокартеля, разыскиваемого более 11 лет, экстрадируют в Россию

В Азербайджане задержали гражданина Таджикистана Эмомова Тагаймурода, которому предъявлены обвинения в незаконном ввозе в Россию сотен килограммов героина — сейчас он ожидает экстрадицию в РФ. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в правоохранительных органах.
По версии следствия, Эмомов причастен к организации особо опасных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По имеющимся данным, он через сеть курьеров поставлял в Россию сотни килограммов героина.
Ранее к уголовной ответственности по этому делу уже привлекли нескольких фигурантов, которые дали показания против Эмомова как организатора. Некоторые из них уже вышли на свободу после отбытия наказания.
— Эмомов Тагаймурод находился в розыске более 11 лет по обвинению в обороте наркотических веществ в особо крупном размере. В настоящий момент он ожидает экстрадицию на территорию Российской Федерации, — сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.
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