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Приставы начали принудительное взыскание ₽2 млн с фирм Алексея Блиновского

Две фирмы, принадлежащие мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому, оказались в центре крупного налогового скандала.

Две фирмы, принадлежащие мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому, оказались в центре крупного налогового скандала.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, ООО «Алмаз» накопило задолженность перед ФНС на сумму 1,7 млн рублей. Долг еще одного ООО «Подари мечту» — 300 тысяч рублей. Из-за просроченных платежей налоговая служба инициировала принудительное взыскание долга через судебных приставов.

Однако, как пояснил эксперт по налоговому праву, реализация этой меры может столкнуться с препятствиями. Банковские счета организации остаются заблокированными по решению Савёловского суда, что осложняет погашение обязательств.

Параллельно Елена Блиновская продолжает оспаривать действия фискальных органов. Её финансовый представитель направил исковые заявления в Арбитражные суды Москвы и Красноярска. По утверждению стороны спортсменки, две её компании были неправомерно удалены из ЕГРЮЛ. Сейчас идёт процесс восстановления юридического статуса предприятий для разблокировки счетов и возобновления операционной деятельности.

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