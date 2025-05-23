Приставы начали принудительное взыскание ₽2 млн с фирм Алексея Блиновского

Параллельно Елена Блиновская продолжает оспаривать действия фискальных органов. Её финансовый представитель направил исковые заявления в Арбитражные суды Москвы и Красноярска. По утверждению стороны спортсменки, две её компании были неправомерно удалены из ЕГРЮЛ. Сейчас идёт процесс восстановления юридического статуса предприятий для разблокировки счетов и возобновления операционной деятельности.