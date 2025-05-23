Марочко: ВСУ перебрасывают резервы к Липцам

«В населенный пункт Липцы и его окрестности прибыли свежие силы вооруженных формирований Украины», — рассказал Марочко ТАСС. В Липцы и их окрестности доставлено до 20 единиц автомобильной техники, около 30 единиц бронетехники, три батареи артиллерийских орудий, а также несколько отдельных взводов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).