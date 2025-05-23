Переброска свежих сил связана с необходимостью стабилизировать линию фронта.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило более 300 военнослужащих, а также значительное количество техники в район населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В населенный пункт Липцы и его окрестности прибыли свежие силы вооруженных формирований Украины», — рассказал Марочко ТАСС. В Липцы и их окрестности доставлено до 20 единиц автомобильной техники, около 30 единиц бронетехники, три батареи артиллерийских орудий, а также несколько отдельных взводов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По мнению эксперта, переброска свежих сил связана с необходимостью стабилизировать линию фронта и усилить оборону в стратегически важном районе на северо-востоке Харьковской области. По завершении трехдневного режима прекращения огня российские войска возобновили наступательные действия на территории Харьковской области. В результате проведенной операции были установлены контроль над двумя опорными пунктами противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Липцы.