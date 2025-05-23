Похищенную отцом девочку из Петербурга нашли в Белоруссии

Накануне, 22 мая, мужчину и его маленькую дочь задержали в аэропорту в Минске перед вылетом в Объединенные Арабские Эмираты. Контролеры обнаружили у пассажиров поддельные паспорта. Кроме того, выяснилось, что родитель из Петербурга как пять лет объявлен в розыск — его бывшая жена обвинила его в похищении их общего ребенка. Все эти годы женщина ничего не знала о судьбе малышки, поэтому правоохранители были вынуждены возбудить уголовное дело об убийстве, чтобы расширить свои полномочия при поиске. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».