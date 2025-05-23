Против погромщика на Березовской ГРЭС возбуждено уголовное дело

В Красноярском крае следователи, как сообщает региональный главк СК РФ, возбудили уголовное дело о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти против 33-летнего мужчины, устроившего погром на проходной Березовской ГРЭС.
В среду в соцсетях начали распространяться кадры — на них агрессивный мужчина крушит проходную, угрожает охранникам и требует позвать руководство. Пользователи соцсетей узнали в нем блогера Авета Агабекяна. В правоохранительных органах подтвердили личность мужчины.
В полицию поступило сообщение от сотрудников Березовской ГРЭС о неадекватном поведении мужчины, а также заявление от сотрудницы подрядной организации о том, что он сломал ей руку.
Мужчина был задержан и доставлен в полицию. Далее, как сообщается, его отправили в специализированное медучреждение.
33-летний житель Шарыпово, по версии следствия, пришел на работу на тепловую электростанцию и на пропускном пункте стал совершать хулиганские действия. В региональном СК уточнили РИА Новости, что он был принудительно помещен в психоневрологический диспансер в Ачинске. СК намерен ходатайствовать об аресте.