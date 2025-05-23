Против погромщика на Березовской ГРЭС возбуждено уголовное дело

33-летний житель Шарыпово, по версии следствия, пришел на работу на тепловую электростанцию и на пропускном пункте стал совершать хулиганские действия. В региональном СК уточнили РИА Новости, что он был принудительно помещен в психоневрологический диспансер в Ачинске. СК намерен ходатайствовать об аресте.