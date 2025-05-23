Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком показал момент разрыва резервуара с угольной пылью в Ангарске

Травмы получила 35-летняя машинист-обходчик.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следком Иркутской области опубликовал видео несчастного случая, произошедшего вечером 22 мая 2025 года на производстве в Ангарске. Напомним, там разорвался резервуар с угольной пылью. Ожоги получила 35-летняя машинист-обходчик, сейчас женщина находится под наблюдением медиков.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, заведено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В это время руководство компании продолжает следить за состоянием пострадавшей, ее семьей оказана поддержка. Отметим, разрыв резервуара никак не повлиял на подачу электроэнергии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в иркутском садоводстве большие стаи собак нападают на людей, при этом бродячих животных не отлавливают. Сейчас в ход дела вмешался глава СКР Александр Бастрыкин.