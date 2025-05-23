Следком показал момент разрыва резервуара с угольной пылью в Ангарске

Следком Иркутской области опубликовал видео несчастного случая, произошедшего вечером 22 мая 2025 года на производстве в Ангарске. Напомним, там разорвался резервуар с угольной пылью. Ожоги получила 35-летняя машинист-обходчик, сейчас женщина находится под наблюдением медиков.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, заведено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
В это время руководство компании продолжает следить за состоянием пострадавшей, ее семьей оказана поддержка. Отметим, разрыв резервуара никак не повлиял на подачу электроэнергии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в иркутском садоводстве большие стаи собак нападают на людей, при этом бродячих животных не отлавливают. Сейчас в ход дела вмешался глава СКР Александр Бастрыкин.