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В Башкирии начались поиски пропавшего 18-летнего парня

В Башкирии пропал 18-летний Фанис Рахманов.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске пропал 18-летний Фанис Рахманов. О его исчезновении сообщили в социальных сетях волонтеры «Лиза Алерт».

По имеющейся информации, юноша ушел из дома накануне, 22 мая, но так и не вернулся. В день пропажи на Фанисе были темно-синие с черным камуфляжные брюки, футболка белого цвета с надписью на английском языке и черные галоши.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, серые глаза, русые волосы.

Если Вам известно местонахождение подростка, просьба сообщить по номерам 112 или 8-(800)-700−54−52.

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