Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизму

В 2021 году мужчина неоднократно публиковал в Telegram материалы, содержащие призывы к насилию в отношении русских. Незаконная деятельность мужчины была пресечена силовиками.
«Следственным отделом УФСБ расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет”», — отмечают в ведомстве.
По итогам судебного разбирательства обвиняемый признан виновным. Его приговорили к лишению свободы сроком на 1 год и 8 месяцев, отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Подобный случай произошел в Крыму в апреле. Обвиняемая — 39-летняя жительница Симферополя, негативно настроенная по отношению к русским — выражала свою антироссийскую позицию публично в одном из украинских чатов. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.