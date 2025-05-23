Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд вынес приговор 29-летнему местному жителю по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

В 2021 году мужчина неоднократно публиковал в Telegram материалы, содержащие призывы к насилию в отношении русских. Незаконная деятельность мужчины была пресечена силовиками.

«Следственным отделом УФСБ расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет”», — отмечают в ведомстве.

По итогам судебного разбирательства обвиняемый признан виновным. Его приговорили к лишению свободы сроком на 1 год и 8 месяцев, отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Подобный случай произошел в Крыму в апреле. Обвиняемая — 39-летняя жительница Симферополя, негативно настроенная по отношению к русским — выражала свою антироссийскую позицию публично в одном из украинских чатов. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.